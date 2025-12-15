Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Çamlıdere geçişinde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Çamlıdere geçişinde kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dörtdivan ile Ankara Çamlıdere kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bırakırken hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde kar görülürken ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dörtdivan ile Ankara Çamlıdere kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Otoyolun Dörtdivan-Çamlıdere kesiminde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, yer yer kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek kesimler ile yol kenarlarında kar görülürken, bölgede ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Kaynak: AA / Yücel Velioğlu - Güncel
