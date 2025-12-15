Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Çamlıdere geçişinde kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dörtdivan ile Ankara Çamlıdere kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bırakırken hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde kar görülürken ulaşım normal seyrinde devam ediyor.
Kaynak: AA / Yücel Velioğlu - Güncel