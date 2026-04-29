Bolu'dan kısa kısa

Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, köy yollarında yapılan çalışmalarını inceledi.

Yıldız ve beraberindekiler, Aktepe köyü yolunda yapılacak 2,75 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti.

Yetkililerden bilgi alan Yıldız, asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtti.

Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Mengen İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Yıldız başkanlık etti.

İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Nuri Gürsoy ve İlyas Maraba, kurum amirleri ile köy muhtarlarının katıldığı toplantıda Hacıahmetler köyü Muhtarı Ali Yiğit ile Kayışlar köyü Muhtarı İrfan Yıldırım encümen üyeliğine seçildi.

Öte yandan Köylere Hizmet Götürme Birliği tüzük değişikliği teklifi ile diğer gündem maddeleri de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Mudurnu'da orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan ormanlık alanlarda, orman sağlığı açısından tehdit oluşturan 12 dişli çam kabuk böceğinin (Ips sexdendatus) popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında 2026 ilkbahar dönemi içerisinde biyoteknik mücadele yöntemlerinde olan "Feromon Tuzağı Asılması" yönteminin uygulandığı belirtilerek, aynı zamanda ormanlara zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele çerçevesinde kuş yuvalarının ormanlara asıldığı aktarıldı.