Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Göynük ilçesinde balçıkla dolduğu için su kapasitesi düşen Narzanlar Köyü Göleti, rehabilite ediliyor.

Tarımsal sulama ve orman yangınlarında kullanılacak olan göletin rehabilitesi için Göynük Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma yürütülüyor.

Su kapasitesinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmaların ardından bölgede çevre düzenlemesinin de yapılacağı öğrenildi.

Yaklaşık 6 bin metreküp su kapasitesine sahip olacak göletin hem tarımsal sulamada hem de yaz aylarında artan orman yangınlarıyla mücadelede su kaynağı olarak kullanılması amaçlanıyor.

Seben'de öğrenciler esnafları ziyaret etti

Bolu'nun Seben ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında, Gençlik Merkezi'ne devam eden öğrenciler, esnafı ziyaret etti.

İlçede faaliyet gösteren, fırın, kasap ve terzi gibi iş yerlerini ziyaret eden öğrenciler, esnafla bir araya geldi.

Meslekleri inceleyen gençlere, ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma ve kardeşlik hatırlatıldı.

Şehit itfaiyeciler mezarları başında anıldı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası kapsamında, 2018'de yangın görevine giderken kaza yapan itfaiye aracında şehit olan 2 itfaiyeciyi andı.

İtfaiye Müdürlüğü personelleri, şehit itfaiye şoförü Erhan Yazkan ve şehit itfaiye eri Aykut Kabakçıoğlu'nun kabirlerini ziyaret etti.

İtfaiyecilerin mezarlarına çiçek konularak dua edildi.