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Göynük'te Modern Gasilhane Hizmete Girdi ve Din Görevlilerine Kurs Düzenlendi

Göynük'te Modern Gasilhane Hizmete Girdi ve Din Görevlilerine Kurs Düzenlendi
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Bolu'nun Göynük ilçesinde, belediye tarafından tamamlanan modern gasilhanenin hizmete açıldığı duyuruldu. Gasilhane, cenaze hizmetlerini daha düzenli ve hijyenik bir şekilde sunma amacı taşıyor. Ayrıca, Göynük Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik 'Talim ve Tashih-i Huruf Kursu' düzenlendi. Kurs, Kur'an-ı Kerim, tecvit ve dini müzik gibi alanları kapsayarak üç ay sürdü ve katılımcılara belgeleri törenle verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan gasilhane hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nin bir odasının düzenlenip modern ve hijyenik koşullarda hizmet verecek gasilhanenin ilçeye kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, gasilhanenin, cenaze hizmetlerinin daha düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Göynük'te din görevlileri için "Talim ve Tashih-i Huruf" kursu düzenlendi

Göynük Müftülüğünce, ilçede görev yapan din görevlilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Talim ve Tashih-i Huruf Kursu" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, tecvit, dini musiki, Kur'an meali, mesleki formasyon ve ilmihal alanlarında derslerin verildiği eğitim programı 3 ay sürdü.

Kursa katılan din görevlileri, Göynük İlçe Müftüsü Erkan Aksu, Şube Müdürü Muhittin Aydoğan ve Çeşme Camii Müezzin Kayyımı Murat Vural ile alanında uzman isimlerden eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan din görevlilerine belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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