Bolu'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'dan kısa kısa

AA - İlhami Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Göynük ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Göynük Orman İşletme Şefliğince düzenlenen turnuvaya, ilçedeki kurumlarda görevli personellerden oluşan 8 takım katıldı.

Turnuvanın final maçı, Göynük Belediyesi ile Orhan Çalış Çok Programlı Lisesi arasında oynandı.

Göynük Belediyesinin 3-2 kazandığı karşılaşma sonunda turnuvaya katkı sağlayanlara çeşitli hediyeler verildi.

Kupa töreninde ise seyircilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehit adına yaptırılan çeşmeyi orman personeli tamir etti

Vatani görevini yaptığı 1997 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Erdal Ergin adına yaptırılan çeşme, Göynük Orman İşletme Şefliği personelince tamir edildi.

Göynük'e bağlı Arıkça köyündeki kabristanlıkta bulunan çeşmenin yıprandığını gören orman personeli, tamir için çalışma başlattı.

Tamamı fayansla kaplanan çeşme görevlilerce yenilendi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

orman haftası, voleybol, Göynük, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title