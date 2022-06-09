Bolu'daki yaylalarda kaçak yapıların yıkımına başlandı - Haberler

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Bolu'daki yaylalarda kaçak yapıların yıkımına başlandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'daki yaylalarda kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bolu'daki yaylalarda kaçak olarak inşa edilen evlerin yıkılması için çalışma yürütülüyor.

Bolu'daki yaylalarda kaçak olarak inşa edilen evlerin yıkılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte yaylalarda çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve yaban hayvanlarının rahat şekilde dolaşmasını sağlamak amacıyla izinsiz yapılan evlerin yıkılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilk yıkım Kılıçarslan Yaylası'nda gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri için yaylaya, Bolu Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle yapımı süren betonarme evler ile konut ve tarlaların etrafına çekilen tel örgü ve tahta çitleri yıkmaya başladı.

Salıbeyler, Sarıcalar, Pirahmetler, Çakmaklar ve At yaylalarında da yıkım çalışması yapılacağı öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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