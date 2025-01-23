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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Mert Doğan, eşi Duygu ve kızları Doğa ile Mavi'nin cenazeleri Adana'da defnedildi. Törende aile yakınları gözyaşları döktü.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi Doğan'ın (7) cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü.

Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Tatil sonrası yarın Adana'ya gelmeyi planlıyorlardı

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Mert Doğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

Çift ve 2 kızı, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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