Bolu'daki Yangında Ailesini Kaybeden Baba Davada Adalet Bekliyor

Güncelleme:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızı hayatını kaybeden Rıfat Doğan, davanın duruşmasında sanıklara 'olası kast'tan ceza verilmesini beklediklerini ifade etti. Doğan, sanıkların aynı aymazlıkla durduklarını savunarak, adaletin tecelli etmesi için ağır cezaların verilmesini talep etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, "Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." dedi.

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Doğan, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasına verilen arada gazetecilere, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alındığını söyledi.

"Sanıkların hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıkta" olduğunu savunan Doğan, "İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye ve adalete inanıyoruz." diye konuştu.

Doğan, sanıklara "olası kast" suçundan ceza verileceğine inandıklarını çünkü kamuoyu vicdanının ancak böyle bir sonuçla rahatlayacağını vurguladı.

Ailelerin içinin rahatlaması için sanıklara ağır cezaların verilmesini beklediklerini belirten Doğan, "İlk duruşmaya geldiğimizde delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik ama gördükçe, 'Orada ne işi var?' dediğimiz insanın bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
