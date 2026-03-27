Haberler

Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri yaklaşık 300 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, olayın detayları güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunan ve Bursa'da yakalanan 2'si yaşı küçük 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına 17 Mart'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Bursa'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olayla ilgili olduğu gerekçesiyle O.K. ve T.Y. ile yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.K. ile 16 yaşındaki T.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yağmurluğun kapüşonuyla yüzünü gizlemeye 1 kişinin eğlence mekanının önüne gelmesi, cebinden çıkardığı tabancayla ateş etmesi görülüyor.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ateş etmeye devam etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

