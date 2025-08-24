Bolu'daki Nilüferler Doğayı Süsleyen Güzellikler

"Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen nilüferler, doğayı süslüyor.

Doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği parklarda yer alan göller, nilüferlerle kaplandı.

Ankara ve İstanbul'a 2,5-3 saat uzaklıktaki parklara gelenler, nilüferlerin sarı, beyaz, pembe renklerdeki çiçekleri ve geniş yeşil yapraklarıyla su yüzeyinde oluşturdukları ahengi görme imkanı buluyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde açan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelenler, göl kenarındaki uygun alanlardan nilüferlerin oluşturduğu güzel görüntüyü izleme imkanı buluyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler de nilüferleri izleyip fotoğraf çekiyor.

Koruma altındaki nilüferlerin çiçeklerini koparanlara ise Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 212 lira ceza uygulanıyor.

Doğaya renk katan nilüferler havadan görüntülendi.

Gölcük ve Abant'a ziyaretçi yoğunluğu

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, 2025 yılının 7 aylık döneminde Gölcük Tabiat Parkı'nın 250 bin, Abant Gölü Milli Parkı'nın da 450 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Abant ve Gölcük'ün en önemli değerlerinden birinin de nilüferler olduğunu belirten İnan, "Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme kapsamında ilimizde üç nilüfer taksonu (kategori) bulunmakta." dedi.

İnan, nilüferlerin derin olmayan durgun sularda yetiştiğini ve yayıldığını dile getirerek, "Gölcük Tabiat Parkı'nda da beyaz ve sarı nilüferleri görmek mümkün. Özellikle korunan alanlarımızda, sürdürülebilir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek hizmetlerimizi vermekteyiz." ifadesini kullandı.