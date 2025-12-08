Kar ve buzla kaplı Köroğlu Dağı'nda zorlu yürüyüş

BOLU'da, Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 rakımlı zirvesi karla kaplanırken, doğaseverler zirvede güç koşullarda yürüyüş yaptı.

Bolu'da doğaseveler, karla kaplı Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 rakımlı zirvesinde, zorlu bir yürüyüşü tamamladı. Patika14 Yürüyüş Grubu tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte, soğuk hava nedeniyle dağ yamacındaki bitkilerin ve kayaların buzla kaplandığı görüldü. 25 doğaseverin katıldığı yürüyüşte, sis nedeniyle görüş mesafesi de 15 metreye kadar düştü.