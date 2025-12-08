Kar ve buzla kaplı Köroğlu Dağı'nda zorlu yürüyüş
Bolu'da doğaseveler, karla kaplı Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 rakımlı zirvesinde, zorlu bir yürüyüşü tamamladı. Patika14 Yürüyüş Grubu tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte, soğuk hava nedeniyle dağ yamacındaki bitkilerin ve kayaların buzla kaplandığı görüldü. 25 doğaseverin katıldığı yürüyüşte, sis nedeniyle görüş mesafesi de 15 metreye kadar düştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel