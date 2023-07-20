Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametine doğru uzatılacak

Bolu'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısında Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin İstanbul istikametine doğru 70 metre uzatılacağını açıkladı. Heyelan riskini azaltmak amacıyla yapılan bu çalışma ile ulaşımın aksaması önlenmeye çalışılacak.

Bolu'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısında konuşan Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli tüplerinin İstanbul istikametine doğru 70 metre uzatılacağını açıkladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresinde İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve yatırımları anlatmak üzere Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin söz aldı. Geçtiğimiz yıl 2 Nisan tarihinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım durmuştu. Bölge Müdürü Aytekin, İstanbul istikameti kısmında uzatma çalışması yapılacağını açıkladı.

"Düzce tarafına doğru tünel 70 metre daha uzayacak"

Heyelanın enerjisini kıracak bir yapı düşündüklerini dile getiren Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Düzce tarafına doğru tünel 70 metre daha uzayacak. Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatılmasını beton değil çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BOLU