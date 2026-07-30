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Bolu Dağı Tüneli girişinde otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bolu Dağı Tüneli girişinde otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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BOLU'da Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, önce sağ, ardından da sol bariyerlere çarpaması sonucu 2 kişi yaralandı.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, önce sağ, ardından da sol bariyerlere çarpaması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Sağ şeritte seyreden S.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 61 ACE 108 plakalı otomobil, önce otoyolun sağındaki, ardından da savrularak sol şeritteki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü S.Ç. ile otomobildeki Z.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, bu yönde bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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