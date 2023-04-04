Bolu Dağı'nda yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametine seyreden Kenan Ş. idaresindeki 81 FE 006 plakalı otomobil, Karayolları İşletme Şefliği mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Önce sis lambası direğine daha sonra da yol kenarındaki kum birikintisine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücü, kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel