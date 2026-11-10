Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Dağı'nda tır ile 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nda tır ile 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik çalışmaların ardından tek şeritten verildi.

DÜZCE/ Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır makasladı. Arkadan gelen 2 kamyon tıra çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Öte yandan sürücüler, Abant Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu20

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu

İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp21

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

"İnsanlık ölmemiş" dedirten haber! Verilen karara beğeniler sel gibi