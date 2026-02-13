Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde tankerde çıkan yangın söndürüldü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir tanker, motor bölümünden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgedeki ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Kara yolunu Ankara istikameti Bakacak mevkisinde Musab Ç. idaresindeki BPT 824 yabancı plakalı boş tanker, motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker hasar gördü.
Bölgede ulaşım bir süre aksadı.