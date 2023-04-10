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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Güncel Haberler

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Heyelan, Sarıçökek, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Abant kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor. Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Yoğun sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Toros Dağları Kaynaşlı Düzce Bolu Güncel Haberler

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