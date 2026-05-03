Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nın Abant Kavşağı, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğunlaşan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, düşük görüş mesafesi nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, sağanak Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.