Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı!
İstanbul-Ankara D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, dikkatli ve yavaş seyir edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü Karayolları Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler dikkatli ve yavaş seyretti.
Trafik ve karayolları ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.