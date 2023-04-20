Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkili olan sis ve sağanak, kara yolunun Düzce geçişinde görüş mesafesini azalttı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Bakacak, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle yolda dikkatli ilerliyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.