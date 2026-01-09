Haberler

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, sürücüler için zorluklar yaratıyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Otoyolun Bolu kesiminde kar yağışı özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunda ise Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ise Kaynaşlı, Heyelan bölgesi, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı görülüyor.

Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

