Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,DHA)-BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Karla kaplı Bolu Dağı, dron ile görüntülendi.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı da yeşil alanlarda yaklaşık 10 santime ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Bolu Dağı'nda ulaşımda aksama yaşanmadı. Karla kaplı Bolu Dağı, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı