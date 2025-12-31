Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Güncelleme:
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Sürücüler, polis ekipleri tarafından belirli kavşaklardan geri çevriliyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (2)

BOLU DAĞI, AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçları Bolu Elmalık Kavşağı'ndan, Ankara yönüne gidenleri de Kaynaşlı Kavşağı'ndan geri döndürüyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslayarak yolu kapatması nedeniyle sürücülerin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Bolu Dağı istikametine geçişlerine izin verilmiyor.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN-Musa KESKİN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

