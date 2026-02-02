Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı


D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmaları yaparken, sürücüler de uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunda gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel





