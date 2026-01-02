Haberler

Bolu Dağı'nda Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları Tamamlandı

Güncelleme:
Bolu Dağı'nda 6 gün süren kar yağışının ardından ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımı rahatlattı. Yollardaki kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmuştu.

BOLU Dağı'nda 6 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması ile ulaşım rahatladı.

Bolu Dağı'nda 6 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Kar, dün akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde kar küreme çalışmalarını tamamladı. Yollardaki beyaz örtü kaldırıldı. Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yapıldı. Kar yağışının durması ve ekiplerin çalışmasının ardından Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
