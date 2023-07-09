Bolu Dağı'nda Heyelan: Tünel Ulaşıma Kapandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
BOLU DAĞI'NDA HEYELAN; TÜNEL ULAŞIMA KAPATILDI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
Mertcan KELEŞ/BOLU,