Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yağış ile birlikte yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yağış ile birlikte yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağı'nda yoğun yağış ile birlikte sis de etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken karayolları ekipleri yol kenarlarında sis lambaları ile vatandaşları uyarıyor.

Yetkililer sürücülerin yakın takip yapmaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.