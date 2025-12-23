Haberler

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.

Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
