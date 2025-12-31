Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada yolun Ankara istikameti, Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

