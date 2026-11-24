Bolu Dağı'nda D-100'de sis ve sağanak görüş mesafesini azalttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunda sis ve sağanak nedeniyle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi azaldı. Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi.
Kara yolunun Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA