D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.

Güzergahın Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Bölgede yer yer sağanak geçişleri de etkili oluyor.