Bolu'da zincirleme kaza! 18 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadükte İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yapması sonrası arkadan gelen araçlar birbirine çarptı. 18 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadükte meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden kareler;