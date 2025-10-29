Bolu'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı yolu Ömerler köyü mevkisinde meydana geldi. O.K. yönetimindeki 14 ABV 813 plakalı otomobile, E.Y. yönetimindeki 34 AUD 718 plakalı otomobil çarptı. Daha sonra M.E. idaresindeki 34 GHZ 94 plakalı otomobil, kazaya karışan araçlara çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.