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Gerede'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Gerede'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde iki otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde 2 otomobil ile otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede- Karabük kara yolunun Kul Gölü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.K. yönetimindeki 34 DJN 748 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 51 HK 277 plakalı otobüs ve E.E. yönetimindeki 54 AID 427 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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