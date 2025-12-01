Haberler

Bolu'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı, Beyaz Güzellik Ortaya Çıktı

Bolu'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı, Beyaz Güzellik Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylalar ve çam ormanlarını beyaz örtüyle kapladı. Kartalkaya'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çam ormanları ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah, kar yağışı etkisini kaybederken yaylalar ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında eşsiz manzaralar oluştu. Kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.