Haberler

Yolda yatarken otomobilin ezdiği köpeğin, daha önce tüfekle de vurulduğu ortaya çıktı

Yolda yatarken otomobilin ezdiği köpeğin, daha önce tüfekle de vurulduğu ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da yolda yatarken bir otomobilin ezdiği köpeğin, tedavi sürecinde daha önce av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı. Araç çarpması nedeniyle arka bacakları kırılan köpek, yürüme yetisini kaybetti.

BOLU'da yolda yatarken otomobilin ezip geçtiği köpeğin, veterinerdeki tedavisinde daha önce de av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı. Tedavisi süren köpeğin, yürüme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, yol üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçip, yoluna devam etti. Acıyla kavranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

DAHA ÖNCE TÜFEKLE VURULMUŞ

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alınan köpeğin, araç ezmesi nedeniyle arka bacaklarının kırıldığı belirlendi. Veterinerlikte çekilen röntgende köpeğin daha önce av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Köpeğin kalça ve bel bölgesinde saçmalar olduğu görüldü. Daha önce aksayarak yürüyen köpeğin, yürüme yetisini tamamen kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki liste skandalında yeni gelişme
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?