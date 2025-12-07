Bolu'da yol kontrolünde 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen yol kontrolünde, hafif ticari bir araçta gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain bulundu. Olayla ilgili 41 yaşındaki O.S. tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde hafif ticari araç içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.
Uygulama sırasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Pako ile arama yapıldı.
Aramada aracın kapısına gizlenmiş toplam 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.S. (41), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
