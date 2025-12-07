Haberler

Bolu'da yol kontrolünde 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen yol kontrolünde, hafif ticari bir araçta gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain bulundu. Olayla ilgili 41 yaşındaki O.S. tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde hafif ticari araç içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulama sırasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Pako ile arama yapıldı.

Aramada aracın kapısına gizlenmiş toplam 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.S. (41), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Süper Lig devinin milli yıldızı sezonu kapattı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.