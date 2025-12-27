Haberler

Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Güncelleme:
Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde 10 santimetreye kadar kar birikintisi oluşturdu. Vatandaşlar sabah evlerinden çıkarken beyaz örtü ile karşılaştı.

BOLU'da gece saatlerinde başlayıp, aralıksız süren kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrası Bolu'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar aralıksız yağdı. Kent merkezinde kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye ulaştı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Belediyenin temizlik görevlileri kaldırımlardaki karları temizlerken, iş yerlerini açan esnaf da dükkanlarının önünü temizledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarının camlarını buz tutmaması için örtüyle kapattı.

