Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki kesimi yeniden ulaşıma açılırken, AFAD ve Bolu Arama Kurtarma ekibi, yolda mahsur kalan vatandaşlara gıda malzemeleri dağıttı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken, gece saatlerinde kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesimi yeniden ulaşıma açıldı. AFAD ve Bolu Arama Kurtarma ekibi (BAKE), bölgeye giderek yolda mahsur kalan vatandaşlara gıda malzemeleri dağıttı.

