Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı
KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI
Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken, gece saatlerinde kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesimi yeniden ulaşıma açıldı. AFAD ve Bolu Arama Kurtarma ekibi (BAKE), bölgeye giderek yolda mahsur kalan vatandaşlara gıda malzemeleri dağıttı.
HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel