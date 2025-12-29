Haberler

Bolu'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
Bolu'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezinde kar kalınlığının yarım metreyi aşmasına neden oldu. Birçok araç yolda kaldı ve vatandaşlar, araçlarını çıkarmak için mücadele etti.

BOLU'da dün öğle saatlerinde başlayarak aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken birçok araç yollarda kaldı.

Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde de yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Kent merkezindeki ana arteller üzerinde birçok sürücü karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı bazı araçlarda yollarda kaldı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar karların altına gömülen araçlarını çıkarmaya çalıştı. Belediye ekipleri de cadde üzerinde vatandaşlara küreklerle kaldırımlarda yürüme yolları açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
