Bolu'da Yaylada Yangın: İki Ahşap Ev Küle Döndü

Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangında, iki ahşap ev alevler tarafından kullanılmaz hale geldi. Yangın, Solaklar Yaylası'nda çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLU'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında ahşap 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylasında çıktı. Yaylada bulunan S.Ş.'ye ait ahşap evde yangın çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar alevleri söndürmek için mücadele ederken, bölgeye Bolu ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle alevler, bitişikteki ahşap bir eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

