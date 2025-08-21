Bolu'da Yaylada Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Solaklar Yaylası'nda S.Ş'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Seben Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yanan evin bitişiğinde bulunan ve sahibinin ismi öğrenilemeyen eve sıçradı.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangında 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi.