Bolu'da Yaylada Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Yaylada Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Seben ilçesindeki yaylada çıkan yangında, 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve itfaiye ekipleri tarafından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Solaklar Yaylası'nda S.Ş'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Seben Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yanan evin bitişiğinde bulunan ve sahibinin ismi öğrenilemeyen eve sıçradı.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangında 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.