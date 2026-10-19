Bolu'da yayla evindeki yangın yanındaki odunluk, ahır ve garaja sıçradı

Bolu'da yayla evindeki yangın yanındaki odunluk, ahır ve garaja sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyü Güzleme Yaylası'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yayla evinin bitişiğindeki odunluk, ahır ve garaja sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Vakıfgeçitveren köyü Güzleme Yaylası'nda Ahmet Özcan'a ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki odunluk, ahır ve garaja da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA