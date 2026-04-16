Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bolu'da D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 87 yaşındaki İ.İ., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BOLU'da, D-100 kara yolunda karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı İ.İ. (87), yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İ.İ.'ye, A.G. idaresindeki 14 AG 620 plakalı otomobil çarptı. Kazada İ.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.İ., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
