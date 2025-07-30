Bolu'da Yasa Dışı Ağ Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Seben Taşlıyayla Göleti'nde gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı olarak bırakılan 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ ele geçirildi. Ekipler, ağ içindeki 27 pullu sazanı gölete geri saldı.

Bolu'da yapılan denetimde Seben Taşlıyayla Göleti'ne yasa dışı olarak bırakılan ağ ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki akarsu ve göletlerde su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Seben Taşlıyayla Göleti'nde su ürünleri kontrol teknesi ile ağ tarama çalışması yapıldı. Denetimde gölete yasa dışı olarak bırakılan 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Ağ içerisinde canlı olarak bulunan 27 pullu sazan, ekiplerce gölete tekrar salındı. Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da

Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.