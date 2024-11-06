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Bolu'da Yangın Sonrası Temizlik Çalışması Terkedildi, Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Yangın Sonrası Temizlik Çalışması Terkedildi, Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede traktörle temizlik çalışması yapan Mehmet Acar, aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Göynük ilçesinde yangından etkilenen ormanda traktörle temizlik çalışması yapan Mehmet Acar (48), aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde meydana geldi. Ağustos ayında orman yangını yaşanan Bekirfakılar köyü yakınlarında zarar gören bölgeyi temizlemek için çalışan Mehmet Acar'ın kullandığı 14 BJ 109 plakalı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkıp devrildi. Acar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörün altından çıkarılan Acar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Göynük Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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