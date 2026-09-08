Haberler

Bolu’da yangın; otlar tutuştu, alevler ağaçlara sıçradı

Bolu’da yangın; otlar tutuştu, alevler ağaçlara sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde tutuşan otlarla çıkan yangın, ağaçların yoğun olduğu bölgeye sıçradı.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde tutuşan otlarla çıkan yangın, ağaçların yoğun olduğu bölgeye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Kıbrıscık ilçesi Balı köyü mevkisinde saat 13.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Otların tutuştuğu yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçların yoğun olduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Muğla’da eşini öldüren sanık hakim karşısında: 'Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca, o benim dünyamdı'

Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı