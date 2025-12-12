Otomobil seyir halindeyken alev aldı

BOLU'da, D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobil, motor kısmından tutuşup, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunun Paşaköy mevkisinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Bolu'dan Düzce yönüne giden otomobil, motor kısmından bilinmeyen nedenle tutuştu. Sürücü, otomobilini yolun kenarına çekip, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.