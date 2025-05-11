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Bolu'da Vaşak Yavrusu Bulundu

Bolu'da Vaşak Yavrusu Bulundu
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Bolu'nun Göynük ilçesinde orman muhafaza memurları, rutin kontrol sırasında bir vaşak yavrusu buldu. Uzun süre annesini göremeyen yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi ve koruma altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde vaşak yavrusu bulundu.

Göynük Orman İşletmesine bağlı orman muhafaza memurları, rutin koruma-kontrol devriyesi sırasında vaşak yavrusu buldu.

Yavrunun çevresinde gözlem yapan ekipler, annesinin uzun süre bölgede görülmemesi üzerine vaşağı almaya karar verdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen vaşak yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilip koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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