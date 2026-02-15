Bolu'daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi
Bolu-Mudurnu kara yolunda bir otomobilin çarpması sonucu 70 yaşındaki Sayime Ercan hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren Ercan'ın kimliği tespit edildi.
Bolu'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren yayanın 70 yaşındaki Sayime Ercan olduğu tespit edildi.
Bolu- Mudurnu kara yolu Doğancı köyü Mudurnu Caddesi'nde dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı.
Yapılan incelemede cenazenin Sayime Ercan'a ait olduğu tespit edildi.
Mudurnu Caddesi'nde dün U.I. yönetimindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel